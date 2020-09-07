علاء مبارك عن اتهام والده بطلب تفويت مباراة لفرنسا: دعابة من حسن مصطفى

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إنّ تصريحات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بشأن أنّ الرئيس الأسبق حسني مبارك طالبه بتسهيل فوز منتخب فرنسا على منافسه المصري إبان مونديال 2001، "من باب الدعابة".

وأضاف علاء، عبر حسابه على تويتر: "سمعت كلام الدكتور حسن مصطفى وله كل الاحترام، ومبروك أولا لمصر ولنا جميعا تنظيم البطولة، عشان نثبت للعالم أن مصر بخير وأمان إن شاء الله".

وتابع: "كلام دكتور حسن من باب الدعابة، بس يمكن مش وقتها ولا مكانها، لأن وسائل الإعلام العالمية موجودة، وضيوف أجانب، وربما مايفهموش إنها دعابة".

وجاءت تصريحات حسن مصطفى على هامش إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد (رجال) في منطقة أهرامات الجيزة، مساء السبت، قائلا إنّه أخبر الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، أنّ نظيره المصري حسني مبارك، تواصل معه وقال له "الفرنسيين حبايبنا"، وطلب منه "تفويت" وتسهيل فوز منتخب فرنسا على منتخب مصر في مباراة نصف النهائي بكأس العالم لكرة اليد 2001.

وأشار مصطفى إلى أنّه آنذاك كان قد تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد قبل البطولة بنحو شهرين، وتابع أنّ مبارك طالبه بالأمر، بسبب علاقته الجيدة مع شيراك.

وفازت فرنسا على مصر في المباراة بنتيجة 24-21، قبل تتويجها بلقب البطولة عقب فوزها على السويد في المباراة النهائية.