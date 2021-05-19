«منظمات الأعمال» تبدأ تحركاتها للمشاركة في «إعادة إعمار غزة»

بدأت منظمات الأعمال المصرية ممثلة في اتحادي «الصناعات والغرف التجارية»، تحركاتها للمشاركة في مبادرة إعادة إعمار غزة، حيث أعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية للقاهرة، عن تأييدها الكامل لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأكدت الغرفة تأييدها ودعمها لمبادرة رئيس الجمهورية، بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وقالت الشعبة: إنها تبرعت بحاويتين من الرخام للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بينما أكدت الغرفة التجارة بالجيزة، الدعم الكامل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعمار غزة وأنها سوف تخاطب الأعضاء المنتسبين لها والراغبين في المشاركة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطاع سواء بمشاركة عينية أم نقدية، بعد استصدار قرار وزاري يسمح بقبول التبرعات لهذه المبادرة بناء علي المخاطبة التي بادر بها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم محمود العربي، لوزيرة التجارة والصناعة.

وأشاد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بالمبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تقف داعمة للأشقاء العرب وسبق وأن بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بإعلانهما الدعم الفوري في مواقف متعددة ببعض الدول العربية الشقيقة.

ولفت إمبابي في بيان للغرفة، إلى أن غرفة الجيزة ستحصر خلال الفترة القادمة الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم دعم نقدي أو عيني للأشقاء في غزة وتحديد المنتجات والسلع التي يمكن توفيرها للأشقاء الفلسطينين تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، لتقديم البيانات الخاصة بأعضاء الغرفة الذين سيشاركون في المبادرة خلال الفترة القادمة.

وأصدر اتحاد الصناعات بيانا أكد فيه دعمه لمبادرة دعم غزة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وقال الاتحاد: إنه يُقدرمبادرة القيادة السياسية لتنمية وإعمار فلسطين، وإن القيادة المصرية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، مضيفا: «يتابع اتحاد الصناعات باعتزاز ما قامت به مصر من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل الإمكانيات المتاحة».

وأشار البيان إلي أن المبادرة السياسية تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والتي ترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع وحقيقة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.