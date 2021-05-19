مبادرة برلمانية للتبرع بمكافأة شهر من «عضوية النواب» لـ«إعمار غزة»

تفاعل عدد من أعضاء مجلس النواب مع المبادرة الرئاسية لإعادة اعمار قطاع غزة، حيث تقدّم بعض النواب وفي مقدمتهم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب رسمي لخصم شهر من مكافأة العضوية لصالح إعمار قطاع غزة.

مصطفى سالم يطلب خصم شهر من مكافأة عضوية «النواب» لإعمار غزة

وقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّه تقدّم بطلب رسمي للمستشار أحمد مناع الأمين العام بمجلس النواب، اليوم، للتبرع بشهر من مكافأه العضوية التي يحصل عليها من البرلمان، تضامنا مع المبادرة الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والتي تضمّنت تقديم مصر 500 مليون دولار، بواقع 8 مليارات جنيه مصري، لصالح إعمار قطاع غزة.

وأضاف سالم لـ«الوطن»، أنّ عدد من النواب تواصلوا معه للتضامن مع مبادرة التبرع بشهر من قيمة مكافآتهم المالية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته، متابعا أنّ الأيام المقبلة ستشهد ملحمة وطنية برلمانية للتضامن والتفاعل مع إعمار قطاع غزة بعد ما أصابه من خسائر فادحة.

وكيل «خطة النواب»: التحرك المصري في أزمة فلسطين أحرج العالم أجمع

وأوضح وكيل «خطة النواب»، أنّ التحرك المصري خلال الأيام الماضية أحرج العالم أجمع، حيث تحركت مصر بتكليف من القيادة السياسية إنسانيا وطبيا واقتصاديا وسياسيا من طوائف الشعب المصري وأحزابه وقيادته كافة، وفي القلب منها رئيس الدولة.

وطالب سالم، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتضامن مع المبادرة، لتأكيد الدور المصري الشعبي تجاه أشقائنا في فلسطين، قائلا إنّ مصر ستظل دائما المدافع الأول عن قضايا الأمة العربية بالأفعال، وأنّه لا سلام في المنطقة دون حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

سلامة تطالب أعضاء «النواب» و«الشيوخ» بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لإعمار غزة

وطالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، أعضاء البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، دعما لمبادرة الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة، لتلبية الاحتياجات المعيشية للأشقاء في فلسطين.

وأشارت النائبة إلى أنّ المقترح يأتي في إطار دعم الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق والوسائل، وفي القلب منهم ممثلي الشعب المصري في البرلمان، خاصة وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الراعي الأول لمبادرة إعمار قطاع غزة عالميا، موضحا أنّ مصر لم تتأخر يوما منذ العام 1948 عن قضية فلسطين، ولم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم.

عضو «اتصالات النواب» يتبرع بمكافأة شهر لإعمار غزة

وأعلن أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وعضو الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري بمجلس النواب، عن تبرعه بمكافأة شهر لإعمار غزة، ومساهمة وتأييدا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن فيها تقديم 500 مليون دولار من مصر لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وفي ذات السياق، أعلن إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، استجابته لمبادرة الرئيس السيسي لدعم غزة، بتبرعه بمكافأة شهر من عضوية المجلس، لصالح إعادة الإعمار في غزة، ودعم النواب لموقف مصر والقيادة السياسية للأشقاء في فلسطين.