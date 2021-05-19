وصفهم مدبولي بـ«حسني النية».. من هم المنتفعون بأراضي رأس البر؟

وافق مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلي بعض قطع الأراضي والمقيمين عليها من «حسني النية»، والتي تدخل ضمن أراضي الـ76 فداناً الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وأوضح محمد كمال، مدير منطقة الأوقاف بمحافظة دمياط، في تصريحات لـ«الوطن» أن الأرض سالفة الذكر تتبع هيئة الأوقاف، وقبل سنوات أقامت المحافظة مزاداً وباعت قطع أراضي ضمن الـ76 فداناً، دون وجه حق، وصدر حكم لصالح الأوقاف ضد المحافظة، بإلغاء إجراءات البيع.

كما أشار إلى أن قضية وقف البناء معروضة على رئاسة الوزراء، وصدرت توصية بأن الأرض خيرية، وتتبع الأوقاف، كما قامت إحدى الشركات الهندسية ببناء وحدات على مساحة 17 فداناً، وطلبت الأوقاف وقف إجراء البيع، وفي انتظار قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى انه لم تصل للمنطقة أي معلومات حول القرار الصادر من رئاسة الوزراء اليوم، خاصةً وأن الخلاف بين المحافظة والأوقاف دام لعدة سنوات.

وبدورها قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صدر عنها قبل قليل، إن موافقة مجلس الوزراء تخص أصحاب الوحدات السكنية المقامة على هذه الأراضي، باعتبارهم متصرف إليهم «حسني النية»، الذين أكدوا عزمهم على سداد المبالغ المستحقة عن قطع الأراضي القائم عليها هذه الوحدات، والتى لم تستكمل إجراءات التعاقد بشأنها، بسبب عدم التزام من قاموا بالبناء عليها بسداد الثمن المقدر لها من قبل هيئة الخدمات الحكومية، والتي كانت الوحدة المحلية برأس البر قد شرعت في اتخاذ إجراءات سحبها.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط سابقاً، توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لإنشاء مشروع إسكان استثماري تعاوني بالامتداد العمراني برأس البر، وكذلك بجوار منطقة رأس البر «زمان 2».

وأشار المحافظ السابق إلى أن البروتوكول تضمن إنشاء مشروع إسكان استثمارى بالامتداد العمراني برأس البر، بجوار تقسيم الشرطة، على مساحة الـ76 فداناً، وسيتم تقسيم الأرباح بين المحافظة وهيئة الأوقاف، إيماءً للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الأوقاف، ولحين البت بشكل نهائي في قضية ملكية مساحة الـ76 فداناً، سواء للمحافظة أو للهيئة، بالإضافة إلى عمل مشروع إسكان استثماري بجوار قرية رأس البر «زمان 2»، على مساحة 12 ألف متر مربع.

وأضاف المحافظ السابق أنه سيتم استغلال هذه المساحة فى إقامة عمارات سكنية، ومنطقة كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى ممشى أهل مصر.