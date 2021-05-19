توصيل وتركيب 38 عداد مياه لمحدودي الدخل بحوش عيسي

للمشاركة المجتمعية دور إيجابي كبير تشهده مدن ومراكز محافظة البحيرة، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لمحدودي الدخل والطبقات الفقيرة، وتمثل الدعم في توفير المرافق الرئيسية لمنازل محدودي الدخل، وكذا إجراء عمليات جراحية دون تحمل المريض أي نفقات، وطال الدعم العديد من القرى الفقيرة بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

إشادة محافظ البحيرة بالمشاركة المجتمعية

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تركيب 38 عداد مياه لمحدودي الدخل

صرح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، بأنه تم توصيل وتركيب 38 عداد مياه، لمنازل الأسر الفقيرة التي لا دخل لها، أتى ذلك بقريتي نجيب محفوظ وعلي بن أبي طالب بمركز حوش عيسى.

دور إيجابي لجمعية الأورمان

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة.

توجيهات محافظ البحيرة

ومن جانبه وجه محافظ البحيرة، باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.