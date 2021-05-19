الأعلى للجامعات الخاصة: «الابتكار» ستخضع لنظمنا وقواعدنا

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن تفاصيل إنشاء جامعة الابتكار، المقرر إقامتها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، موضحا أنّها كباقي الجامعات الخاصة وستعمل وفقا لقانون تنظيم الجامعات الخاصة: «ستكون مثلها مثل الجامعات الخاصة تعمل بنظمها وقواعدها»

وأضاف الغر لـ«الوطن»، أنّ اختيار اسم «الابتكار» للجامعة جاء ليكون اسم بارز بين الجامعات، وليست جامعة متخصصة في الابتكار، موضحا أنّ المجلس سيبدأ قريبا مراجعة اشتراطات إنشاء الجامعة ومعاينة الموقع وغيرها من الاشتراطات.

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ صدور القرارت يكون «إجراء مبدئي» لحين مراجعة الاشتراطات والماليات والدراسات والأرض والاستعدادت للبناء، موضحا أنّ الكليات ستكون: العلاج الطبيعي، والهندسة، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يكون للجامعة إنشاء معاهد عليا متخصصة، وكليات، وعدد من الوحدات البحثية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

الأعلى للجامعات الخاصة: بدء الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأشار أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، إلى أنّ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تسري على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، كما أنّ عددا من الجامعات الخاصة بدأت الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت عن أنّ إجمالي عدد الجامعات الخاصة والأهلية التي صدر بإنشائها قرارات جمهورية، ولم تبدأ الدراسة بها بعد، وهي 12 جامعة: (الساحل الشمالي، العلمين، العاشر من رمضان، الجامعة الحضرية، مايو، الحياة، اللوتس، رشيد، مدينة القاهرة الجديدة، الصالحية، شرم الشيخ، المنصورة الأهلية).