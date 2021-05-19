محافظ الفيوم يوجه بالمرور على المواقف لحل أزمة «موقف مصر»

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، بحل أزمة «موقف مصر» بمدينة الفيوم، واستغلال السائقين لأبناء المحافظة الراغبين السفر إلى محافظتي القاهرة والجيزة برفع سعر «تعريفة الركوب» للضعف، بسبب حاجتهم الضرورية للسفر فمنهم من يعود إلى عمله ومنهم من يعود لدراسته، حيث اختفى السائقون من «موقف مصر» واختبأوا بعيدا ويتوافدون على «الموقف» السيارة تلو الأخرى بفارق نصف ساعة بين كل سيارة حتى يظهرون للمسافرين وجود أزمة في عدد السيارات المتواجدة وبالتالي يضطرون لدفع «الأجرة» التي يطلبها السائق دون نقاش.

«الأنصاري» يتوعد محاسبة المخالفين

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ الدكتور أحمد الأنصاري أمر إدارة المواقف وضباط المرور بضرورة النزول الفوري لـ«موقف مصر» وفحص شكوى المواطنين حول عدم توافر سيارات وافتعال السائقين أزمة تسببت في زحام المواطنين وتكدسهم بالموقف، بهدف رفع «تعريفة الركوب»، مُشددا على محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أزمة بـ«موقف مصر» لثلاثة أيام

وجاء قرار محافظ الفيوم، بعدما وصلت إليه شكاوى المواطنين حول التكدس والزحام بـ«موقف مصر» منذ ثلاثة الأيام ولا زالت مستمرة بسبب اختفاء السائقين من الموقف وامتناعهم عن نقل المسافرين لإحداث أزمة تمكنهم من رفع تعريفة الركوب للضعف، حيث بلغت الأجرة 40 جنيها، الأمر الذي يُجبر الطلاب والموظفين والعمال الاضطرار إلى الموافقة على دفعها حتى يعودوا إلى مصالحهم بالقاهرة والجيزة دون تأخير، كما امتنع السائقين عن توصيل الركاب إلى منطقة «رمسيس» واكتفوا بتوصيل الركاب حتى شارع الهرم حتى يتسنى لهم العودة مرة أخرى إلى الفيوم وتحميل الركاب.

مطالبات بتوفير أتوبيس النقل العام

وطالبت أمل قاياتي طالبة بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالدفع بأتوبيسات النقل العام في «موقف مصر» لتنقل الركاب إلى حيث يريدون حتى تنتهي الأزمة، بالإضافة إلى استقلال الركاب الأتوبيس وترك السيارات الميكروباص فارغة حتى يعاقبون السائقين على استغلالهم عودة الجميع من أجازة العيد لرفع الأجرة للضعف.