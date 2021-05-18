تطعيم 150 مواطنا بلقاح كورونا في الفيوم

ارتفعت نسبة إقبال المواطنين من أهالي محافظة الفيوم، على تلقي التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بنوعيه «سينوفارم واسترازينكا»، وذلك بعدما وفرّت محافظة الفيوم 114 مكاناً للتسجيل لكبار السن أو غير القادرين على التقديم للحصول على اللقاح عبر الموقع الالكتروني وذلك داخل 51 مدرسة و63 مركز شباب بقرى محافظة الفيوم المختلفة بواقع 73 مدرسة و14 مركز شباب بقرى مدينة ومركز الفيوم، و9 مدارس و7 مراكز شباب بمركز إطسا، و5 مدارس و8 مراكز شباب بمركز طامية، و5 مدارس و10 مراكز شباب بمركز سنورس.

كما تم تخصيص 5 مدارس و6 مراكز شباب بمركز أبشواي، و 5 مدارس و18 مركز شباب بمركز يوسف الصديق للتقديم طلبات المواطنين للحصول على اللقاح.

تطعيم 150 مواطن بلقاح كورونا المستجد

وتمكنت صحة الفيوم برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب من تطعيم 150 مواطنا من أهالي مركز سنورس في الفترة المسائية أمس الاثنين، كما تم التسجيل لـ 80 مواطنا حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، والدكتورة هدى إبراهيم مدير الإدارة الصحية بسنورس، وفريق الوقائي بالإدارة الصحية، وفريق مركز المعلومات بالمديرية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

تطعيم 31 موظف بمركز شباب سنورس بلقاح كورونا

وقالت الدكتور نشوى جلال مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنّ الـ 150 متلقيا للقاح كورونا بينهم 31 من أهالي سنورس موظفي مركز شباب ثان المطور، مُشيرةً إلى أنّ الفريق الطبي انتقل بعد ذلك إلى مركز شباب ترسا وقام بتطعيم 119 من الأهالي والموظفين.

تسجيل 80 مواطن للحصول على لقاح كورونا

وأشارت إلى أنّ الفريق الطائر قام بتسجيل، 80 مواطنا آخرين سيتم تطعيمهم بالمركز الطبي بالحادقة.