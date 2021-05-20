حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتصف بالشجاعة، والثقة بالنفس، والتفاؤل، والصدق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة، وعليك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك، واعمل في صمت وبدون تعالي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تقاوم التشوش عاطفيًا وسوء التفاهم مع الأهل، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.