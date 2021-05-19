حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بالكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم التشوش والضغوط، القمر بمنزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملمًا بأمور كثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تمضي اليوم ومعك أدوات السعادة وتبدو مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.