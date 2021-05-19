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حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:13 ص | الأربعاء 19 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بحبه للاستقلالية ولا يستطيع أن يكون مكبلا بالقيود، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، فلا تبالغ اليوم في الغضب، ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

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