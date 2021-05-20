حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتصف بالصبر، ويُمكن الثقة بهم والاعتماد عليهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة، وتتفاهم جيدًا مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.