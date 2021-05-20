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حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | الخميس 20 مايو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يحب اللون الأصفر، ويُحقق انسجاماً مع مواليد برج القوس وبرج الدلو، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة، وقد ينفعك ذلك في عملك، فقط قاوم المشاعر السلبية، ولا تدعها تسيطر عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس، كن لبقًا، فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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