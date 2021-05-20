فني هواتف أمام النيابة: وجدت صور 5 بنات بمايوهات فساومتهم على 100 ألف جنيه

«كنت بصلح تليفون بنت ولما شغلته لقيت عليه صور خاصة كتير كانت مع أصحابها، لابسين لبس المصيف، كلهم كانوا لابسين مايوه عشان كده اتصلت بيها وقلت لها جهزي 100 ألف جنيه انتي وأصحابك عشان تاخدي التليفون والصور كاملة».. تلك الكلمات ملخص اعتراف فني هواتف محمولة أمام النيابة العامة بعد القبض عليه بتهمة ابتزاز السيدات ومساومة 5 بنات على دفع مبلغ مالي نظير التغاضي عن تسريب صورهن الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

محل صيانة هواتف محمولة

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه يعمل في محل صيانة هواتف محمولة بمصر الجديدة، واستقبل إحدى الفتيات في المحل، وطلبت منه إجراء صيانة لهاتفها المحمول بسبب وجود كسر في الشاشة، وعندما أنهى صيانته وفتحه للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد فوجئ بأنه محمل عليه صور خاصة تظهر صاحبته وعدد من أصدقائها الشباب والنبات وهم بالمايوهات، خلال وجودهن بالمصيف، وصورًا أخرى وهي بصحبة صديقها يحتضنان بعضهما.

وأشار الشاب إلى أن الفتاة طلبت منه تخفيض المبلغ حتى تتمكن من دفعه لكنه رفض، وبعدها فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه، واقتيد إلى قسم شرطة مدينة نصر، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهته بأقوال المجني عليها التي اتهمته بالابتزاز والتهديد بنشر صورها على منصات التواصل الاجتماعي.

التحريات

وأفادت تحريات المباحث بصحة الواقعة، وأن المتهم خطط لابتزاز الفتاة وأصدقائها، مستغلًا وجود صورهم الخاصة على هاتفها، وأن الواقعة بدأت بتلقى مباحث المعلومات والتوثيق بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بتلقيها اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص «غير معلوم لديها»، أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها، ومساومتها على دفع مبلغ مالي نظير عدم التشهير بها، ونشر مقاطع الفيديو والصور المُشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على التقابل بأحد الشوارع في دائرة القسم لاستلام المبلغ المالي المُشار إليه.

تفاصيل الجريمة

وألقت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، القبض على المتهم، وتبين أنه عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم، وبحوزته «كارت ميموري» يحتوي على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة المُشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظرًا لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجني عليها على المحل لصيانة هاتفها، تمكن من التحصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها، وابتزازها لدفع مبلغ مالي.