جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 34 هاتف محمول

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من قطع الغيار والإكسسوارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS-778 القادمة من لندن إشتبه، شريف سعيد مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر فى الراكب الأجنبى H A الذى كان يحمل 6 حقائب ويحاول الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى" بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص فتبين وجود كثافات وتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت إشراف، ميلاد رسمي مدير الحركة بحضور محمد صلاح بالأمن الجمركى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 34 هاتف محمول ماركات حديثة مختلفة وكمية من الشاشات والبطاريات والسماعات والإكسسوارات والجرابات والوصلات بوزن 45 كيلو جرام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 111 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أعلنت قبل قليل أن المطار يستقبل 163 رحلة دولية إلى عدة وجهات مختلفة تقل على متنها 16646 راكب وسائح، ومغادرة 85 رحلة تقل على متنها 8341 مسافر.