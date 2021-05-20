حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

تغلب الرومانسية على طبع مواليد برج العذراء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك اليوم كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس.