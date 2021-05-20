حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يشارك مولود برج العقرب في العديد من الأعمال الخيرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

مشاهير برج العقرب

من أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.