مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء لفتح الشواطئ وتأخير الإغلاق بمطروح

تقدم اثنان من أعضاء مجلس النواب عن محافظة مطروح، وهما جمال عبد الله قاسم، وشهرته جمال الشورى، ورزق جالي نصر الله، عن حزب «مستقبل وطن»، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، يطالبان فيها بفتح الشواطئ، ومد فترة فتح المحلات بمدن مطروح، لعدة ساعات إضافية، واستثناء مطروح من قرار غلق المحلات في التاسعة مساءً نظراً لطبيعة المحافظة السياحية.

طلب مد فتح المحلات في مطروح حتي 11 مساءً

وأكد النائبان في مذكرتهما إلى رئيس مجلس الوزراء أن «أهالي مطروح يرجون من سيادتكم التكرم بالموافقة على مد وقت الحظر من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر، لجميع المحلات التجارية بمطروح، حيث تضرر التجار بسبب ضيق الوقت خلال الفترة المسائية، وأيضاً فتح الشواطئ بضوابط احترازية أثناء جائحة كورونا، نظراً لأنها محافظة حدودية، وليس بها مصدر رزق لأبنائها من الشباب إلا المصيف والتجارة، وحيث يتضرر كل أهالي مطروح، لأنها هي مصدر أرزاقهم، نتمنى من رئيس الوزراء، الأب والإنسان، استثناء محافظة مطروح، حيث بها أماكن شاسعة ومفتوحة بالضوابط الاحترازية، وهذا ما عاهدناه من رئيس مجلس الوزراء دائماً، في رفع الأعباء عن كل مواطني مصر، والحفاظ على صحة أبناء الوطن، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، في مسيرة العطاء لمصر».

مطروح مصيف تعتمد على موسم الصيف

وقال النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، إن مطروح محافظة مصيفية تعمل ثلاثة شهور فقط على مدار العام، وغالبية الشباب لا يعتمدون إلا على شغل البحر والشواطئ، ومن لديه شقة يقوم بتأجيرها كي يستطيع يأكل ويشرب منها طوال العام، وإذا تأثر الموسم بغلق الشواطئ أو المحلات، يسبب ذلك أضراراً كبيرة، ليس للشباب فقط، ولكن لأسر عديدة في مطروح، والتي يعتمد اقتصادها على المصيف فقط، وأضاف: «لدينا ثقة في الحكومة في النظر بعين الاعتبار إلى مطروح، واستثنائها من قرار غلق الشواطئ، ومد فترة فتح المحلات ساعتين إضافيتين مساءً».