إعداد 73 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء لامتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكاتف جميع الجهات المعنية.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على إعداد وتجهيز لجان الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري، بجميع مدن المحافظة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية وحملات تعقيم وتطهير يومياً

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ حملات تعقيم وتطهير يومياَ للجان الامتحانات، وتوفير الكمامات والمطهرات داخل اللجان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد حامد عقل، اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة لامتحانات الشهادة الإعدادية .

ووجه «فودة» جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في مدن المحافظة.

توفير طبيب والأدوية اللازمة بكل لجنة

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير طبيب وجميع الأدوية اللازمة بكل لجنة، وتواجد سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة، طوال فترة الامتحانات، مع رفع درجة حالة الاستعداد بجميع المستشفيات.

وطالب بتأمين استمرارية التيار الكهربائي، لضمان تشغيل المراوح، خاصةً وأن المحافظة تتميز بارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت، مع تواجد فني كهرباء بكل لجنة، وكذلك توفير مياه الشرب بجميع اللجان.

وأكد محافظ جنوب سيناء على جميع رؤساء المدن بضرورة المتابعة المستمرة لخطط الإعداد والتجهيز للامتحانات، والمساهمة الفعالة والإيجابية في تذليل كافة الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة.

2911 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية

ومن جانبه، أوضح محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن جنوب سيناء، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة ً أن عدد اللجان التي جرى تخصيصها للامتحانات يبلغ 73 لجنة، موزعة على 8 مدن، بإجمالي 22911 طالب وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي.