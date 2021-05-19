سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب بـ«رشقة صاروخية ثقيلة» 

أعلنت سرايا القدس قصف تل أبيب بما وصفته بـ«رشقة صاروخية ثقيلة»، فضلا عن قصف موقع «أميتاي» برشقة صواريخ بدر 1، وغلاف غزة وعدد من المواقع الإسرائيلية بقذائف الهاون الثقيل وبرشقات صاروخية.

وأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مواقع ومستوطنات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية، وموقع إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل، قائلة إن موقع كسوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا، حسب تعبيرها.

وكشفت سرايا القدس في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع مارس الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي نير عوز وصوفا، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

وأفادت سرايا القدس بأنه: تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع نير عوز بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون، وفي عملية مشتركة، أعلنت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين قصف موقع كرم أبو سالم، وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.