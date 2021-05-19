رئيس الوزراء يستعرض جهود توفير بروتوكولات علاج كورونا في أبريل: كانت كافية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر أبريل 2021.

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتمت الإشارة إلى أن الكميات التي تم ضخها بالسوق المحلي من قبل مختلف الشركات خلال شهر أبريل الماضي كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 884.558 عبوة من دواء «أزيثرومايسين» أقراص، و240.681 زجاجة «أزيثرومايسين» شراب، و1.799.370 عبوة من دواء «باراسيتامول» أقراص، و286.940 زجاجة من «باراسيتامول» شراب، و1.961.202 شريط من دواء «زنك» أقراص، و1.663.287 شريط من «فيتامين سي» أقراص، بالإضافة إلى 200 ألف عبوة من دواء «هيدروكسي كلوروكين» أقراص، و1.604.230 شريط من دواء «أفرمكتين» أقراص.