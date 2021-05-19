محافظ جنوب سيناء يتابع متحصلات بنك التعمير والاسكان

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لمناقشة جدول أعمال مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي في جلسته الثالثة للعام الجاري، بحضور اللواء أيمن محمد الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، ورؤساء المدن المعنية، ومدير إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، وعددًا من مديري إدارات الديوان العام المعنين بمناقشة جدول الأعمال.

استعراض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، وعرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان، لمشروع الاسكان الجديد بعدد 5700 مواطن، وإجراءات الدفع الفوري لمدينة شرم الشيخ لعدد 48 وحدة سكنية.

كما عرض مدير صندوق الاسكان مذكرة الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بشان طلبات عدداً من والذين يلتمسون تبديل الوحدات السكنية المخصصة لهم بوحدات أخرى، نظرًا لظروفهم المرضية.

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على طلب تبديل الوحدات السكنية، بغرض تحقيق مصلحة المواطن، بما يتماشى مع القوانين واللوائح في هذا الشأن.

مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته المعتادة بمدينة طور سيناء

كما واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، اليوم الأربعاء، بمقر قاعة اللواء عادل كساب بديوان عام محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار الي ان جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

و نظر المقعد في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.