رئيس مكافحة كورونا يكشف عن الوضع الصحي لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد إصابتيهما بالفيروس في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهما في تحسن مستمر.

وأضاف حسني خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني، والإعلامية سهير جودة، اليوم الأربعاء،: «إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يستقر وربنا يتم شفاها وبنزورها كل شوية، ونتمنى لها الشفاء العاجل والمصريين كلهم بيدعولها، أما سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية مع بعض الخلل في وظائف الجسم كلها، وندعو ربنا أن يرحمه ويشفيه ويعافيه».

وقال حسني إنه يمكن تناول لقاحات من جرعات مختلفة مع اشتراط استخدام كل منهما نفس الفكرة من الناحية العلمية، مشيرًا إلى أن هناك 3 من أنواع من اللقاحات فلا يمكن تناول اللقاح الأمريكي أسترازينيكا مع تناول اللقاحات الصينية التي تعمل بطريقة مختلفة.

وأصيب الفنان الكوميدي سمير غانم وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز في رمضان الماضي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد العودة مرة أخرى إلى الإعلانات بعد أن كانوا ممتنعين عن العمل الفني في رمضان 2020 خوفا من التعرض للإصابة بالفيروس.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي وأصبح وباءً عالميًا في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي أدرجت روسيا أول لقاء مضاد لكورونا في أغسطس 2020، وأطلقت عليه اسم سبوتنك ليظهر بعدها لقاحين من دولة الصين مصدر الوباء ولقاحات أيضا بريطانية بجانب لقاحات أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعمل بشكل مختلف عن اللقاحات الأخرى، وتعمل مصر على توفير مصنع لتصنيع اللقاحات من أجل تصديرها إلى إفريقيا وتوطين الصناعة في مصر.