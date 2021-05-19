تجهيز مركز خاص للعاملين بالكهرباء وأسرهم لتلقي لقاح كورونا

انتهت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر من تجهيز أول مركز خاص للعاملين بجميع الشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة وأسرهم، لتلقي لقاح فيروس كورونا ممن تقدموا بالتسجيل للحصول على اللقاح عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

مواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن المركز سيوفر جميع التسهيلات والإرشادات اللازمة للعاملين في قطاعات الكهرباء وأسرهم، سواء لتلقي اللقاحات أو لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

تجهيز المركز وتعقيمه بالكامل

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن المركز جرى تجهيزه وتعقيمه بالكامل، بناء علي توجيهات المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، لافتا إلى أنه سيجري عمل دوريات لمتابعة أعمال حصول وتلقي العاملين وأسرهم على اللقاح في سهولة ويسر بالمركز.

خطوات التسجيل للعاملين واسرهم للحصول علي اللقاح بالمركز

وكشف المصدر عن الخطوات التي يجب علي العاملين وأسرهم اتباعها بقطاعات الكهرباء للحصول على لقاح فيروس كورونا داخل المركز، حيث يجب على من يرغب في تلقي التطعيم بمستشفى الكهرباء أن يقوم بخطوتين أساسيتين:

أولا: التسجيل على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

ثانيا: التسجيل في الاستمارة التالية و ملء البيانات و التأكد من صحتها:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPdtftnircovt3ELQqmU4bmWLNf7wP9C1FQAjZgFfpcZIhSw/viewform?usp=sf_link

ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مص،ر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة، على قرار إنشاء شركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عميد معهد الكبد بالقاهرة رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية الدكتور على حجازى الرئيس السابق للهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتور محمد حلمى استاذ الجراحة بطب عين شمس وعميد كلية طب 6 اكتوبر والدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة اليابانية واللواء ممدوح الباز الوكيل السابق للرقابة الإدارية والأستاذ حسين امين العضو المالى للشركة والدكتور مصطفى جمال طبيب الأسنان بمستشفى الكهرباء عن العاملين

وجرى تحديد المقر الرئيسي للشركة بمستشفى الكهرباء على أن تكون مستشفى الكهرباء وجميع الإدارات الطبية على مستوى شركات الكهرباء تحت رئاسة شركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء، ليفتح المجال أمام عدد كبير من قيادات وأطباء الإدارات الطبية على مستوى شركات الكهرباء لمواقع قيادية وإدارية جديدة مع عملية إنشاء الشركة والعمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء.