القصة الكاملة للفيديوهات الجنسية لزوجي الخانكة: «أعمانا الطمع»

«برضاها وكسبنا فلوس كتير»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بقيامه وزوجته بتصوير وترويج فيديوهات جنسية على منصات السوشيال ميديا، وتطبيق «تانغو»، اعترافاته بقيامه وزوجته بأداء مشاهد جنسية وافلام إباحية، ونشرها على شبكة الإنترنت، بغرض الثراء السريع والكسب المادي غير المشروع.

وقررت النيابة العامة بمركز الخانكة، في محافظة القليوبية، حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهما تهم ترويج مقاطع إباحية وجنسية، والتحريض على الفسق والرذيلة والفجور.

المتهم: القصة بدأت بمشاركة زوجتي مشاهدة الأفلام الإباحية

وقال المتهم، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إن الفكرة بدأت معه بمشاهدته الأفلام الجنسية علي مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، ليتطور الأمر بإقناعه زوجته مشاركته المشاهدة وتطبيق ما يشاهدانه في علاقتهما الزوجية، حتى أدمنا مشاهدة تلك الأفلام.

وأضاف أنهما فكرا في طريقة لكسب المال وتحقيق الثراء السريع، حيث توصلا إلى فكرة أن يقوما بتصوير مقاطع وأفلام إباحية، وترويجها على السوشيال ميديا، ومنها تطبيق «تانغو»، حيث بدآ في عرض المقاطع ليجدا مشاهدة كبيرة عليها، وتحقيق مكاسب مالية من راغبي مشاهدة هذه الأفلام، الأمر الذي أغراهما بالتمادي، بعد كسبا مبالغ مالية كثيرة

وتابع أنهما قاما بتطوير الفكرة ومحاكاة الافلام الجنسية، وما يطلق عليها الألعاب الجنسية، وتصوير مقاطع باستخدام أعضاء جنسية صناعية، لزيادة أعداد المتابعين، طمعاً في تحقيق المزيد من المبالغ المالية.

بداية كشف الواقعة

وتمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل وزوجته، بمنطقة الجبل الأصفر، بدائرة مركز الخانكة، لتصويرهما مقاطع وفيديوهات جنسية، ونشرها عبر تطبيق على الإنترنت، ومنصات السوشيال ميديا بهدف التربح.

بداية كشف الواقعة بورود معلومات للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، من الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقيام شخص وزوجته بإنشاء صفحة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، لنشر مقاطع وفيديوهات جنسية.

تحريات المباحث وضبط أحراز ألعاب جنسية

وبالتنسيق مع مباحث الإنترنت، تبين أن شخصاً يُدعى «س. م. م.»، 47 سنة، عاطل، أنشأ صفحة على شبكة الإنترنت، بالاشتراك مع زوجته «أ .م.»، 32 سنة، ربة منزل، لتصوير وبث فيديوهات إباحية، بغرض تحقيق مكاسب مادية بصورة غير مشروعة.

وباستئذان النيابة العامة، تم تشكيل قوة بقيادة المقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث مركز الخانكة، تمكنت من القبض على المتهمين، وبحوزتهما أعضاء جنسية صناعية، وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي، بارتكاب الواقعة.

النيابة تقرر حبس المتهمين

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث وفحص الفيديوهات فنياً، وعرضها على خبراء الإذاعة والتليفزيون، لبيان صحتها، وإعداد تقرير بشأنها، ووجهت لهما تهم ترويج محتوى جنسي، والتحريض على الفسق والفجور.