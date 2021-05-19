موظف بوزارة الزراعة يتبرع بجزء من راتبه لصالح فلسطين 

أقدم موظف بجهاز تحسين الأراضي بالفيوم، التابع لوزارة الزراعه واستصلاح الأراضي، يدعى حمادة جعفر أحمد، على التبرع بمبلغ 100 جنيه من راتبه الشهري لمدة عام كامل، لصالح صندوق «تحيا مصر»، وذلك لإعادة إعمار قطاع غزة، استجابة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

جعفر: المبادرة فخر وإعزاز من الرئيس وقيادات الدولة المصرية

وأكد جعفر، أن هذا فخر وإعزاز يقوم به الرئيس وقيادات الدولة المصرية، والمبادرة تؤكد بوضوح دور مصر التاريخي الذي قامت به وما زالت، في دعم الشعوب العربية، وموقف مصر الثابت بدعم قطاع غزة، وأنها قضية المصريين والعرب الأولى.

وطالب حمادة جعفر، جميع زملائه في وزارة الزراعة وجهاز تحسين الأراضي، وكل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالتبرع لمؤازرة قيادات الدولة، في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه تقدم بطلب التبرع إلى المهندس أكرم الخرجاوي مدير عام جهاز تحسين الأراضي بالفيوم، وتمت الموافقة عليه، وأحيل إلى الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة لجهاز مشروعات تحسين الأراضي، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاتخاذ اللازم لخصم المبلغ المحدد من راتبه.

وكانت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن مبادرة لتقديم مصر 500 مليون دولار، تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، نالت اشادات عربية ومحلية واسعة واستجابات من جميع فئات الشعب المصري.

وأشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في بيان صادر عن مشيخة الأزهر: يؤكد الأزهر أن هذه المبادرة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.