تلقت الطلقات بدلاً من زوجها.. إحالة أوراق قتلة طالبة قنا للمفتي

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، غيابياً، بإحالة أوراق متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بتهمة قتل ربة منزل بطلقات نارية أثناء دفاعها عن زوجها المحامي بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 24 ديسمبر 2020، عندما وجهت النيابة العامة بمركز قنا إلى المتهمين «بدوي ع. م.»، وابن شقيقه «رجب س.»، تهمة قتل «آية محمود أحمد جاد»، ربة منزل، وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، والتي كانت حاملاً بالشهر الثالث، والشروع في قتل زوجها «علاء محروس»، محام، بسبب خلاف بينهما.

وقعت أحداث الجريمة بينما كانت المجني عليها وزوجها في طريق عودتهما إلى منزلهما، يستقلان سيارتهما، وأثناء مرورهما على أحد الطرق غير الممهدة بالقرية، تصاعدت بعض الأتربة، بينما كان المتهمان يجلسان على جانب الطريق، تعديا على الزوج بالشتم والسباب، فتوقف بالسيارة للرد عليهما، وتدخل عدد من المارة لإنهاء الأمر.

وعقب الواقعة ترصد المتهمان بالمحامي، بعد إحضار أسلحة نارية، بحسب تحريات المباحث، وانتظراه في نفس المكان، وأوقفاه تحت تهديد السلاح وبصحبته زوجته، وتجدد الخلاف مرة أخرى، رغم صلة القرابة بينهما، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، ثم قام المتهمان بإطلاق عدد من الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل المجني عليها.

أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين، غيابياً، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما.