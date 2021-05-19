جنازة إيمان فريد الديب.. انهيار شقيقتها وجمال مبارك أول الحضور «فيديو»

انهارت حنان الديب، ابنة المحامي الشهير فريد الديب، أثناء تشييع جثمان شقيقتها إيمان فريد الديب، التي توفيت اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، خلال مراسم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وظهرت شقيقة الدكتورة الراحلة، تبكي أمام سيارة نقل الموتى قبل تحرك الجثمان إلى مقابر العائلة ليوارى الثرى.

حضور جمال مبارك

وتقدم جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، جنازة كريمة فريد الديب، برفقة عدد من المشاهير، أبرزهم الإعلامي أحمد موسى.

وفاة إيمان فريد الديب

وتوفيت إيمان فريد الديب، صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورنا، بعد رحلة علاج دامت أكثر من 10 أيام داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث كانت تمكث في غرفة العناية المركزة.

مصدر مقرب

وقال مصدر مقرب من الأسرة إنّ الدكتورة إيمان فريد الديب، أُصيبت بفيروس كورونا المستجد في العشر الأواخر من رمضان، وحاولت الأسرة علاجها وفق بروتوكول العلاج المنزلي المتبع من وزارة الصحة، لكن المحاولات باءت بالفشل.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ الراحلة نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة في المعادي، حيث مكثت داخل العناية المركزة لفترة، ثم استقرت الحالة، وأقرّ الأطباء بحجزها في غرفة متابعة، لكن حالتها تدهورت بشكل كبير أمس، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة قبل قليل.

ولفت المصدر إلى أنّ فيروس كورونا تمكن من ابنة الديب بشكل كبير: «الرئة تلفت بشكل كامل والمرض تملك منها»، موضحا أنّها الوحيدة من أسرة الديب التي أُصيبت بكورونا، ولا توجد حالات إصابة في الأسرة.