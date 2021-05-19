تطعيم العاملين بميناءي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)

انتهت فرق طبية من مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من تطعيم العاملين بموانئ الغردقة وسفاجا بلقاح كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات محافظ البحر الأحمر.

وأعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، عن تطعيم جميع العاملين بمينائي الغردقة وسفاجا البحريين بلقاح كورونا، بواسطة فرق طبية متحركة مدربة، حرصاً على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشار «مرعي» إلى أهمية تطعيم جميع العاملين بالمنافذ البحرية والجوية، مما يعود بالإيجاب على حركة تنشيط السياحة، والحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في هذا الصدد.

كما وجه وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر بتطعيم مرضى الأورام، في قسم العلاج الكيماوي بمستشفى الغردقة العام، موضحاً أنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الأورام بالمحافظة على الموقع، بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيراً لهم، وحرصاً على راحتهم، بناءً على توجيهات وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الاورام.

وشدد على أن التطعيم آمن وبالمجان، داعياً جموع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، لتلقي اللقاح.

وانتهت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، في وقت سابق، من تطعيم العاملين بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، عن طريق فرق طبية متحركة مدربة، ضمن جهود وزارة الصحة لاستكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة المواطنين.