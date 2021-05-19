سفير المغرب: مصر ساعدتنا في توصيل قافلة إنسانية لفلسطين

أعرب سفير المغرب لدى مصر، أحمد التازي، عن شكره لمصر التي سمحت للقافلة الإنسانية المغربية أن تذهب إلى غزة، ووفرت الدعم الكامل في إنهاء الإجراءات، وكل شيء مر على أحسن ما يرام، وجُهزت الشاحنات لحمل المساعدات من الطائرتين المغربيتين، معقبا: «لقينا كل المساعدة من جميع السلطات المصرية المعنية بهذه العملية».

وأضاف «التازي»، في مقابلة مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن مرافقة قافلة المساعدات المغربية إلى غزة، هو شرف له، موضحا أنها 40 طنًا من المساعدات منها 20 طنا للضفة الغربية، و20 طنا موجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الـ20 طنا عبارة عن 15 طنًا مواد غذائية، و2.5 طن من الأدوية، و2.5 طن من الأغطية.

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار الدعم المستمر من المغرب إلى دولة فلسطين، مشيرا إلى أن بلاده تترأس لجنة القدس، في منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصية هذه اللجنة أنها تدمج بين العمل السياسي والميداني، وملك المغرب لا يجري أي لقاء دولي إلا ويناقش القضية الفلسطينية والتي هي القضية المركزية لكل العرب والمسلمين، وبالموازاة مع ذلك لم ينقطع تدخلات اللجنة لتمويل مشروعات تنموية وتربوية لفائدة المقدسيين لمساعدتهم على الصمود والحفاظ على الطابع العربي الإسلامي المسيحي لهذه الأراضي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، وتشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ويأتي قرار مصر بتقديم مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين، وأعلن القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة ثلاثية جمعت رؤساء مصر وفرنسا والأردن، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، الذي أكد أنّ القمة الثلاثية عقدت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.