مستشار بأكاديمية ناصر: مصر حريصة على استخدام قوتها الشاملة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اليوم جرى تدريب فردي للقوات البحرية المصرية، بجانب التدريب المشترك مع القوات البحرية الإيطالية مع مشاركة تونس والمغرب والجزائر وبريطانيا والولايات المتحدة، لأن منطقة البحر المتوسط هدفها التعاطي مع التهديدات المشتركة، مؤكدا أن مصر حريصة على استغلال قوتها الشاملة التي تستند على الجانب الاقتصادي والعسكري والسياسي.

وجود أطماع في الثروات الإقليمية التي تمتلكها مصر.. وقدرة مصر على التأمين

وأضاف «العمدة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأربعاء، أن هناك أطماعا في الثروات الإقليمية في مصر في البحر المتوسط المتمثلة في الغاز، وهذه المنطقة تحتاج تأمينا لذا يوجد تأمين مشترك بالتنسيق مع كل الدول التي تطل على البحر المتوسط.

الرئيس يعزز قيمة مصر وحريص على مصالح دول الجوار

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يشارك في القمة في باريس من أجل دعم أفريقيا ودعم الاقتصاد الأفريقي، وهذا يدل على اهتمام مصر بتعزيز مكانتها الشاملة والمنطقة والحرص على مصالح الدول المحيطة.

محاولة الدول الأجنبية الاستفادة من مصر

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن فرنسا واليونان وتركيا ومالطا وبريطانيا تحاول الاستفادة من الخبرة المصرية خاصة في المجال البحري ومكافحة الإرهاب، وهذا تحرك للقوى الشاملة لمصر من خلال القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتحركات والجهود المبذولة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.