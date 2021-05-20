«الجامعات» تكشف أسباب انخفاض نسب إشغالات حجز كورونا بمستشفياتها

كشفت بعض الجامعات عن أسباب انخفاض أعداد الإشغالات لـ المصابين بفيروس كورونا في الأماكن المخصصة للعزل بالمستشفيات الجامعية، مشيرين إلى أن النسب العليا في الاشغالات تكون في وحدات الرعاية المركز أو المتوسطة، موضحين أن من بين هذه الأسباب الإجراءت الاحترازية المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال شهر رمضان وحتى الآن، والتي أثمرت عن انخفاض عدد المترددين على المستشفيات الجامعية، بسبب انعدام وجود إصابات مرضية حادة، رغم الزيادة في معدلات الإصابة المعلنة من قبل وزارة الصحة يوميا.

الجمال: الإجراءت الاحترازية سبب الانخفاض في نسب الإشغالات

وكشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن انخفاض نسب الاشغالات بمستشفيات الجامعة في الأماكن المخصصة لعزل كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن 50 حالة فقط مصابة بكورونا تخضع للعلاج بالمستشفي الجامعي في أماكن العزل، فضلا عن خروج 6 حالات من الاطفال المصابين بكورونا بعد تعافيهم، مؤكدا أن هناك استعدادت على أعلى مستوى بالمستشفيات الجامعية بأسيوط للتعامل مع أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

وأرجع «الجمال» سبب الانخفاض في نسب الإشغالات إلى الإجراءت الاحترازية المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل نهاية شهر رمضان، وفي العيد وحاليا أثمرت عن انعدام الحالات المرضية المصابة بكورونا الشديدة الحدة، في التردد علي المستشفيات والتوجه إليها، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

أيمن صالح: 40% نسب الإشغالات بمستشفيات جامعة عين شمس

من جانبه، قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، أن هناك انخفاضا تشهده حاليا المستشفيات والأماكن المخصصة لعزل كورونا بالمستشفيات الجامعية بعين شمس، لافتا إلى أنها لا تتجاوز الـ40%، سواء كانت في الأماكن المخصصة لعزل كورونا بالرعاية المركزة أو الأماكن المخصصة لعزل كورونا بأسرة الحجز العادية.

ونوه «صالح» إلى أن سبب ذلك انخفاض نسب الحالات الخطرة لفيروس كورونا التي تحتاج إلى الحجز بالمستشفيات، بالإضافة إلى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد ناىب رئيس جامعة عين شمس، أن هناك استعداد على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أنه لا توجد أي نواقص أو مستلزمات تحتاجها المستشفيات حتى الآن.