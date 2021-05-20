إيفا فارما تسلم الهند الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير المضاد لكورونا
كتب:
محمد حسن عامر
12:16 ص | الخميس 20 مايو 2021
الهند تحتفل باستلام الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير
أعلنت سفارة الهند في القاهرة، أن شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية بمصر، سلمت الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير إلى الهند يوم 13 مايو 2021، وجرى توزيع شحنة الدواء على المستشفيات، ومرافق علاج مرضى كورونا في أنحاء البلاد المختلفة.
وأعربت السفارة، في بيان لها، عن تقديرها العميق لشركة إيفا فارما، التي سلمت الدفعة الأولى من دواء ريمديسيفير، قبل الموعد المحدد، ومن ثم أسهمت في جهود الإغاثة العاجلة لمرضى كورونا.