الصحة: الحماية من كورونا بعد مرور أسبوعين من الجرعة الثانية لـ اللقاح

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الاطمئنان والحماية من كورونا تستلزم الحصول على جرعتين من اللقاح وليس جرعة واحدة، فضلا عن مرور على ذلك أسبوعين أو ثلاثة، لأن تكوين المناعة في الجسم يحتاج إلى وقت، والبعض يكون لديهم إحساس بالأمان، بمجرد حصولهم على الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضافت «عاصم»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الأربعاء، أن هذا يفسر إصابة بعض الناس الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، وخلال هذه الفترة، يكون الشخص المطعم مثله مثل أي شخص آخر، يمكن أن يصاب بالفيروس.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن كل اللقاحات الحالية، لا تستخدم الفيروسات المضعفة، وهي في طور البحث، مثل اللقاحات التي تؤخذ عن طريق الأنف، لكن المستخدم حاليا، هي لقاحات غير نشطة، لا تصيب الإنسان بالمرض، وبالتالي فإن الإنسان الذي يحصل على اللقاح، لا ينقل العدوى للآخرين.

وأوضحت أن «بعد الحصول على اللقاح، من الوارد أن يحمل الإنسان الفيروس من البيئة، ويستقر في الأغشية المخاطية، ويمكن أن ينقله للآخرين، لكن ليس من التطعيم، لذلك يُنصح الحاصلون على اللقاح بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، لكي لا ينقلوا العدوى لمن يتعاملون معهم».

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف الذكية.