«عليا كورونا»: مد العمل بـ«إجراءات الوقاية» حتى نهاية مايو

اللجنة تقرر فتح الشواطئ والمتنزهات بعد غد بشروط

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين ابتداء من يوم السبت المقبل، شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بوجود العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، شدد «مدبولى» على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار، ووجَّه رئيس الوزراء بالتوسع فى البرنامج القومى للتطعيم باللقاحات للعاملين فى جميع المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين فى القطاع السياحى بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

استكمال الدراسة «أون لاين» في يونيو

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم فى أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسى «أون لاين» بداية من شهر يونيو.

اتفاق على 20 مليون جرعة «سبوتينيك»

وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسى «سبوتينيك» مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة «جونسون آند جونسون» على توريد 20 مليون جرعة.

«الصحة» تواجه «الموجة الثالثة» بالتوسع في مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظات

على صعيد متصل، توسعت وزارة الصحة فى مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا ونشر فرق التوعية فى عدد من المحافظات للحد من انتشار الموجة الثالثة للفيروس، بعد رصد 1169 حالة إيجابية جديدة بكورونا ووفاة 53 حالة مصابة أمس الأول. وفيما سجلت محافظة القليوبية 61 إصابة جديدة و3 وفيات، تلقى اللقاح بها 19110 مواطنين، وقررت محافظة سوهاج التى شهدت ارتفاعاً فى عدد الإصابات مؤخراً زيادة فى عدد مراكز تلقى اللقاح إلى 14 مركزاً، وأعلنت جامعة المنيا عن إنشاء مركز للتطعيم ضد الفيروس فى مستشفيات المنيا الجامعية.

ففى القليوبية، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة أمس عن تسجيل 61 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ سجل مركز بنها أعلى نسبة إصابة بـ31 حالة، ثم مركز كفر شكر 8 حالات، ومركز طوخ 6 حالات، وقليوب 5 حالات، ومركز القناطر 4 حالات، وشبين القناطر وحى غرب شبرا حالة واحدة لكل منهما، إضافة إلى 3 حالات وفاة جديدة إثر مضاعفات كورونا بمستشفيات ناصر العام وحميات بنها وكفر شكر المركزى، وحققت 10 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابى فيروس كورونا «صفر وفيات»، لتصل حالات الوفاة بالمحافظة منذ بدء الجائحة إلى الآن 1452 حالة.

وعقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اجتماعاً مع الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أمس الأول، للوقوف على مستجدات الوضع بالنسبة للفيروس، ومتابعة الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، وتم الإعلان عن زيادة أعداد مراكز تلقى اللقاح بالمحافظة إلى 14 مركزاً، بعد تجهيز 8 مراكز جديدة لاستقبال المواطنين، إضافة إلى 6 مراكز عاملة من قبل.

وقالت الدكتورة كريمة حامد إن المراكز الجديدة هى: «مركز شطورة المتميز لخدمات الأم والطفل بمركز طهطا، مركز مشطا المتميز لخدمات الأم والطفل بمركز طما، المركز الطبى بجهينة، مركز أولاد سالم بحرى بمركز دار السلام، وحدة صحة الأسرة بالعوامية بمركز ساقلتة، ديوان الإدارة الصحية بجرجا، مركز رعاية الطفل بالمنشاة، الوحدة الصحية بقرية أولاد حمزة بالعسيرات».

وعقد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعاً مع مديرى المستشفيات ومديرى العزل لمناقشة مستجدات الوضع الحالى لمستشفيات العزل، لمناقشة آليات تنفيذ قرار وزيرة الصحة بشأن علاج مرضى كورونا، أكد خلاله ضرورة المرور الدورى لمراجعة وتقييم موقف مخازن الأكسجين، والتأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والوصلات وتفعيل استخدام الأسطوانات بالقسم الداخلى وضبط معدل استهلاك الأكسجين ومراقبته للفرد عن طريق التحكم فى الفلوميتر بأسرّة الأقسام الداخلية والرعاية.

وفى الفيوم ارتفعت نسبة إقبال المواطنين على تلقى التطعيم باللقاح بنوعيه «سينوفارم وأسترازينيكا»، بعد أن وفرت المحافظة 114 مكاناً للتسجيل لكبار السن أو غير القادرين على التقديم للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكترونى داخل 51 مدرسة و63 مركز شباب بقرى محافظة الفيوم المختلفة بواقع 73 مدرسة و14 مركز شباب بقرى مدينة ومركز الفيوم، و9 مدارس و7 مراكز شباب بمركز إطسا، و5 مدارس و8 مراكز شباب بمركز طامية، و5 مدارس و10 مراكز شباب بمركز سنورس.

وأعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن نشر عدد من الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان سرعة تطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وواصلت الفرق جهودها لنشر التوعية بين الأهالى بهدف محاصرة الوباء المنتشر بموجاته المتتالية، حيث باشر الدكتور أحمد الدالى، نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، خطة تحرك وجدولاً زمنياً لزيادة الأماكن المخصصة لإعطاء اللقاح بدأ بديوان عام المحافظة لتطعيم أكبر قدر من المواطنين بلقاحات كورونا التى تستهدف من هم فوق 18 عاماً بالتنسيق مع إدارة المعلومات لتسجيل بيانات متلقى اللقاح وإرسالها إلى الوزارة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، إنه تم إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بالمستشفيات الجامعية بمقر مستشفى الكبد، وذلك مساهمة من الجامعة فى تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باللقاحات المخصصة للحماية من الفيروس.

وبدأ المجلس القومى للمرأة فى المنيا حملات للتوسع فى توفير لقاح فيروس كورونا بعدد من القرى بمراكز المحافظة، حيث جرى تنظيم حملة بقرية «أبو يعقوب»، التابعة لمركز المنيا، لتلقى المواطنين اللقاح، وتستهدف الحملة أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الأولوية لسيدات القرية.