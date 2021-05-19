مستشارة وزيرة الصحة: فترة العزل المنزلي يجب أن تكون 13 يوما على الأقل

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتناول أي لقاح، لافتة أن الجهات الرقابية لن تسمح بوجود لقاح إلا بعد التأكد من فاعلية وأمان اللقاح حيث يتواجد في مصر لقاحا أسترازينيكا وسينوفارم، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أشخاص لديهم مثبطات المناعة يتم التعامل معهم بشكل مختلف حيث يفضل تناول لقاح سينوفارم.

وأضافت «عاصم» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأربعاء، أن هناك منظومة في مصر لمتابعة العزل المنزلي لقياس نسب الأكسجين مع تطبيق المتابعة التليفونية وأحيانا تتم الزيارات، مشددة على أن فترة العزل يجب أن تكون 13 يوما على الأقل لأصحاب المناعة الجيدة.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك تهاونا من بعض الأشخاص لتطبيق العزل المنزلى، مؤكدة أن نسبة كبيرة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، وبعض كبار السن يجب عدم تطبيق العزل المنزلي عليهم وتحويلهم إلى المستشفيات خاصة مرضى السكر لأن ذلك يؤثر على فاعلية العلاج.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن العزل المنزلى اختيار متاح، ويمكن معرفة الشروط من خلال موقع وزارة الصحة ولكن إذا ارتفعت درجة الحرارة لمدة طويلة وتأثرت نسبة الأكسجين يجب تحويل الشخص إلى المستشفيات، لافتة إلى أن نسبة الأكسجين الطبيعية تصل إلى 95 ولكن إذا قلت عن 90 يجب على الشخص الذهاب إلى المستشفى.