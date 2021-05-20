قبل تفعليه بأيام.. اعرف الحد الأدنى لكل درجة وظيفية بعد إقرار الحكومة

في بشرى سارة للموظفين أقرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بشأن تقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية.

ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه، بدءًا من الأول يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الحد الأدني لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحقه العامل أو الموظف بدءا من أول يوليو، في السطور التالية..

الحد الأدنى للأجور بدء من الأول من يوليو

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءا من أول يوليو 2021، كالآتي..

للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه.

6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.

4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.

3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها.

3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.

2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.

2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة ووزارة المالية أمس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022، التي يبدأ تطبيقها في أول يوليو المقبل.

وجاء هذا القرار ضمن عدة توجيهات أصدرها الرئيس خلال اجتماعه أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمتعلقة بالعلاوة الدورية، الخاصة لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحافز الإضافي وترقية مستوفي الشروط منهم، وكذلك المعاشات.