الصحة: تسجيل 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 183696 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سجلت 1160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2010، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 249238، من ضمنهم 183696 حالة شفيت، و 14498 حالة وفاة.