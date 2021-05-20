عاجل.. أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أسفل كوبري في دمياط

شهد كوبري التوفيقية بمركز كفر سعد حادث انقلاب سيارة تريلا، أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين بينهم سائق التريلا، ونُقل الضحايا لمستشفى دمياط التخصصي.

وقال مصدر طبي في صحة دمياط، إن المصابين هم رضا صلاح الدسوقي 24 عاما أصيب بالفحذ الأيسر وكسر في القدم اليمنى، وباسم عبدالرحمن الدسوقي 51 عاما، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وجروح وسحجات، مؤكدا وفاة أحمد رضا الصياد 18 عاما كفر البطيخ، نتيجة انقلاب التريلا.

وانتقلت قوات مباحث مركز كفر سعد برئاسة المقدم محمد أبو العز، إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، تولت نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

ورد بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة «تريلا» على طريق كفر سعد، لتنتقل قوات مباحث المركز للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات المختصة.