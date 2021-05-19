«الصحة»: القاهرة والجيزة الأكثر إصابة بكورونا خلال الموجات الثلاث

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر ما زالت في الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، وتلقيح عدد كبير من المواطنين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية يؤثر في احتواء موجة كورونا، ولذلك تتخذ الحكومة بعض القرارات لإلزام المواطنين بتقليل التجمعات.

وأضافت «عاصم» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الأربعاء، أن الأماكن المغلقة من أكثر الأماكن التي تنقل العدوى، لافتة إلى أن هناك تفاوتا في معدلات الإصابة بين المحافظات المختلفة، وأعلى معدل للإصابات هي القاهرة والجيزة خلال الثلاث موجات، وهذا طبيعي بسبب زيادة التكدس السكاني.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التكدس في المواصلات العامة يساعد على انتشار الفيروس، لافتة إلى أنه في حال التزام المواطنين كنا وصلنا إلى الذروة وتخطيناها.

وأوضحت أن الدولة تستهدف حاليا تلقيح أكبر عدد من المواطنين في أقل فترة ممكنة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة وأصحاب الأمراض المزمنة، والفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الذين يسجلون أنفسهم للحصول على اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف الذكية.

وأعلنت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 248078 من ضمنهم 182693 حالة تم شفاؤها، و14441 حالة وفاة.