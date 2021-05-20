عاجل.. «التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة التجربية في مايو ويونيو

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل، مع ملاحظة الآتي:

أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت)، أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأضاف «شوقي» في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، أن هذا يعد الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة، من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا يعد امتحان تجريبي بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأضاف الوزير: «ستتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله، الذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو المقبل».