«التعليم»: زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، في الأول من يوليو المقبل، إلكترونيا بلجان مراقبة بالمدارس، موضحة أنه سيجري زيادة عدد اللجان الامتحانية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب، خلال الامتحانات، بسبب ذروة فيروس كورونا، إضافة إلى وضع بوابات إلكترونية أمام أبواب اللجان، لتعقيم الطلاب والمعلمين أثناء دخولهم الامتحانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، عقد امتحانات الثانوية العامة في المدارس، بسبب زيادة أعداد إصابات كورونا، مؤكدة أن تكلفة تأمين وتجهيز عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا مليار جنيه، لتوفير جو مناسب لجموع الطلاب لإداء الامتحانات بشكل منتظم، دون حدوث أى معوقات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان جميع ضوابط امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2020-2021، عقب إنتهاء عيد الفطر المبارك، إضافة إلى إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، منوها إلى أن امتحانات الثانوية ستعقد فى شهر يوليو المقبل، إلكترونيا فى المدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد شوقي، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة، ستعقد فى جو هادئ، وسيتم توفير جميع الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة لجموع الطلاب، منوها بأن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم تعقيمها بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من أى مكروه، لافتا إلى أنه سيتم التنبيه على جميع الطلاب بالإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كثفت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، من استعداداتها، لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 في شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت الوزارة، أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا يوم 23 مايو الجاري، مجمعة على التابلت، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات تعقد في مناهج الوحدة الأولى والثانية من كل مادة، مؤكدة أنها تهدف لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، والكشف عن مدى استعداد المدارس لعقد امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو المقبل إلكترونيا.