غلق كافية في المحلة لتقديمه الشيشة: بيدخل الزباين من البدروم «فيديو»

علق أحمد سليمان، رئيس حي ثان المحلة الكبري، على تشميع كافيه بعد لجوءه لحيلة إدخال زبائنه من البدروم بالمحلة الكبرى بالغربية، ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وقرارات مجلس الوزراء.

وقال «سليمان» في مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، إنه خلال المرور اليومي لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لاحظوا صدور أصوات من بدروم وفوجئوا بتواجد كافيه يعمل بكامل طاقته، مخالفا للإجراءات الاحترازية ويقدم الشيشة.

وأضاف أحمد سليمان: «عرفنا من الريحة اللي طالعة، وفيه صوت جوه، وشوفنا إنارة من تحت، فحسينا إن فيه حد جوه، خبطنا محدش رد، فاتصلنا بالشرطة، وفي الآخر فتحنا الباب ووجدنا أكثر من 50 شابا داخل الكافيه فوق الـ16 سنة ويدخنون شيشة داخل الكافيه، وصودرت الشيش، وتحرر محضرا بالواقعة».

وتابع: «مساحة الكافية في حدود 20 في 20 متر، نتلقى بلاغات كثيرة من المواطنين بأماكن تخالف إجراءات الغلق التي أقرها مجلس الوزراء، وبعد غلق المكان المخالف وتشميعه يحرر محضرا بالواقعة، وتتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال الكافيه المخالف».