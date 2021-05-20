«تجنبوا الشائعات».. الناظر يقدم روشتة لتقوية المناعة للوقاية من كورونا

رجح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن يحصل على لقاح كورونا في الأسبوع المقبل، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية كونها تمثل وقاية حقيقية ضد المرض.

وأضاف الناظر في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الكمامة هي خط الدفاع ضد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب توعية المواطنين بشكل مستمر ضد فيروس كورونا والالتزام بالتدابير الوقائية.

وتابع أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا: «لم نصل إلى الذروة، لكن الالتزام يبقى واجبا على المواطنين وليس اختيارا، ويجب أن يخاف كل مواطن على نفسه وأهله».

وقدم الدكتور هاني الناظر أستاذ الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، روشتة لتقوية جهاز المناعة: «يجب أن نحصل على ملعقة عسل يوميا، والحفاظ على تناول طبق الصلصة الخضراء لأنه يحتوي على الفيتامينات وعنصر الزنك، بالإضافة إلى تناول كوبين من عصير بشكل يومي، وهو مكون من الجزر والبرتقال والجوافة».

وتابع هاني الناظر: «يجب نحرص على رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوما بعد يوم، لذلك فإن قرار إعادة فتح الشواطئ الحدائق كان حكيما لأنه لا خوف من الإصابة بسبب الهواء الطلق، بعكس الأماكن المغلقة التي تزداد فيها معدلات الإصابة».

وأشار، إلى أن الدراسات العلمية الحديثة أشارت إلى أن من يتعرض للتوتر والقلق الشديد يتأثر جهازه المناعي بشكل سلبي جدا، وبالتالي يكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ناصحا المتابعين بعدم تتبع الشائعات: «دايما ندور على الحاجات اللي بترفع معنوياتنا لأنها تقوي الجهاز المناعي في مواجهة الفيروس».