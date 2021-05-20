سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 20-5-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 20 مايو، في محلات الصاغة، وذلك مقارنة بأسعار مساء أمس التي ارتفعت بقيمة تتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات للجرام الواحد، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر جرام الذهب عيار 21، و سعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18، والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

تباين سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 20 مايو، حيث تراوح سعره بين 917 و919 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر اليوم الخميس 20 مايو، ما بين 802 و804 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 20 مايو ، ما بين 687 و689 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واختلف سعر الجنيه الذهب، الخميس 20 مايو ما بين 6416 و6432 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم الأربعاء ما بين 28505 و28476 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء ما بين 916571 و918857 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

ووصل سعر عيار 21 في أسوق المال إلى 827.75 جنيه و52.79 دولار، بينما سجل سعار الذهب عيار 24 في أسواق المال 945.98 جنيه و60.33 دولار، فيما سجل الذهب عيار 18 اليوم في أسواق المال 709.50 جنيه و45.25 دولار، و كيلو الذهب وصل إلى 945.978 جنيه و60.331 دولار.

وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن صناعة الذهب والاستثمار فيها من أكثر الادخارات أمانا ونصح المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة بالذهب عند شرائه.