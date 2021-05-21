التأمينات: 4 حالات تتسبب في قطع معاش المستحقين

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى المعاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرة إلى أن المستحقين هم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.

وأوضحت الهيئة، أنه وفق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

- وفاة المستحق

- زواج الأرملة أو الأرمل.

- زواج البنت أو الأخـت.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الطالب حتـى تـاريخ التحاقه بعمـل أو مزاولتـه مهنـة أو تاريخ بلوغـه سـن والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس ، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

صرف منحة تساوي معاش سنة بحـد أدنى مقداره خمسمائة جنيه

ونص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على صرف الابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحـد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

في حالة إيقاف معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين

وأكد القانون، أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالـة عـدم وجـود مستحقين آخـريـن مـن هـذه الفئـة يـتم الـرد علـى بـاقي المستحقين بالفئات الأخرى.