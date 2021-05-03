تفاصيل نسب توزيع المعاش على الأرامل والأخوات والأبناء والوالدين

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

نسب توزيع المعاش على المستحقين

وترصد السطور التالية نسب توزيع المعاش للمستحقين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 كالتالي:

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش ، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.