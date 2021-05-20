تحديد هوية الشاب والفتاة أبطال «الفيديو المخل» بنادي شهير فى الجيزة

كشف مصدر أمني، عن تمكن أجهزة الأمن من تحديد هوية «شاب وفتاة» ظهرا في مقطع فيديو مخل داخل نادي شهير في الجيزة، وتداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مطالبين بالقبض على المتهمين وتطبيق القانون عليهما، قائلا: «نجحت أجهزة الأمن في تحديد المتهمين وأنها بصدد القبض عليهما وتقديمهما إلبى النيابة العامة للتحقيق».

مواضع مخلة

وأضاف المصدر: أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو موظفة في نادي شهير بالجيزة، وأنها كانت في وضع مخل للأداب العامة في الفيديو، حيث قررت النيابة العامة التحفظ على الفيديو بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المتهمين بما يحتويه من مشاهد خارجة عن الآداب وقيم المجتمع».

من المسئول عن التسريب؟

وتابع: «أن أجهزة الأمن والنيابة العامة، تفحص كيفية تسرب الفيديو ومن المسئول عن تصويره وتسريبه إلى منصات التواصل الاجتماعي ونشره أمام العامة، وبالتالي فإن مروج الفيديو المخل يقع تحت طائلة القانون أيضًا، وسيكون هدفًا للشرطة بعد تحديد هويته وتقديم للنيابة العامة».

الفيديو المخل

يشار إلى أن مقطع الفيديو المخل، لقى رواجًا على منصات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث طالب رواد الموقع بسرعة القبض على المتهمين، حيث تبين من المقاطع أن المتهمين كانا في مكان عام، وانتهى الفحص بأن الواقعة داخل نادي اجتماعي في الجيزة.

وانتشرت الفيديوهات على نطاق واسع، حيث تم رصد عدد من الحسابات التي نشرته، وتجري أجهزة الأمن جهودها لفحص الفيديو، ومعرفة طبيعة العلاقة بين الرجل والسيدة، والمتسبب في تسريب ونشر الفيديوهات حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال التحقيق في الواقعة.

فتيات تيك توك

وتبذل أجهزة الأمن والنيابة العامة جهودًا كبيرة في الحفاظ على قيم المجتمع من خلال رصد كافة مقاطع الفيديو الخارجة على الآداب العامة وضبط مرتكبيها، حيث طالت الحملة جميع الفنيات اللاتي ظهرن في فيديوهات مثيرة على منصة «تيك توك».