عاجل.. الإفراج عن 645 نزيلا من السجون

استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 143 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج «بالعفو الرئاسي والشرطي»، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 645 نزيلا «عفو، شرطي».

يأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.