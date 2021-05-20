تصاعد حدة الأزمة بين حمو بيكا ومحمد شاهين:«لا يفقه في المزيكا أي حاجة»

تصاعدت حدة الأزمة «خلال الساعات الماضية»، بين مؤدي المهرجانات حمو بيكا والمطرب الشاب محمد شاهين، والتى وصلت إلى حد تبادل «الاتهامات والإهانات» على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طرح أغنية جديدة بعنوان «قلبي شايل وجع».

وفتح «شاهين» النار على «بيكا» في منشور جديد عبر حسابه قائلا: «أنا روحت أغنى الأغنية دي بس قلة حيلة وفقدان أمل بس.. دى كانت غلطة وذلة منى فقط لا غير، وانا مايشرفنيش أغنى مع حد مش مقدرني ومش على دراية بأي شيء ولا يفقه في المزيكا أي حاجة، كمان غلطة، وأنا هجيب حقي كدة كدة واستنوا مني اللي دايماً متعودين مني عليه».

بداية الأزمة كانت مع طرح مؤدي المهرجانات أغنية جديدة بعنوان «قلبى شايل وجع»، ليتعرض لحالة من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من طرح أغنيته، حيث اتهمه الجمهور بتجاهل ما يحدث في غزة على مدار الأيام الماضية.

ولم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي فجرها طرح الأغنية، حيث تسببت الأغنية في غضب الفنان الشاب محمد شاهين، الذي شارك «بيكا» في غنائها، وذلك بسبب طرحها دون علمه، قائلا في تدوينة: «أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللى عمله اسمه غدر وقلة قيمة».

فى المقابل أوضح «بيكا» في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: أنه قام بتأجيل كل أعماله للتضامن مع فلسطين، وطرح الأغنية كان خطأ من الشركة المسئولة عن «السوشيال ميديا»، مضيفا: «أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع، الأغنية اترفعت وأنا نايم بدون علم مني».

بينما تفاقمت الأزمة بين «بيكا» و«شاهين»، بعد تدوينة مغني المهرجانات التي نوه فيها عن طرح الأغنية دون عمله والتي بدأها بجملة: «بخصوص أغنية قلبي شايل وجع أنا واللي اسمه محمد شاهين»، وهو ما أثار استياء المطرب الشاب واعتبرها إهانة بالغة.